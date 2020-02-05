Депутат предложил обедневшим украинцам продать почку для оплаты ЖКХ

Ее хватит на 1,5 года безбедной жизни

Украинский депутат от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива дал совет украинцам для безбедной жизни и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Журналистка попросила депутата поделиться лайфхаком, как украинцам с низким доходом своевременно оплачивать услуги ЖКХ, пишет издание hromadske.ua.

"Можно отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, вот совсем завязли, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года", - объяснил Кива.

Ранее Илья Кива предрек скорую гибель Украины от рук президента страны Владимира Зеленского.

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