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В Москве открылся пункт приема проекта "Дорога памяти"

18:23
  • среда
  • 05 февраля 2020

Уникальный мультимедийный проект покажут в мае 2020 года

В Центральном музее ВС России заработал пункт приёма фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения в мемориале "Дорога Памяти". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресc-службе музея.

К 75-летию Победы Минобороны готовит уникальный мультимедийный музейно-выставочный проект "Дорога памяти". Основой проекта являются сведения из Центрального архива Минобороны. В течение 2019 года шёл сбор дополнительной информации через интернет-портал от частных лиц, потомков участников войны и тружеников тыла.

Каждый, кто хочет сохранить информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, в общенациональном мемориале, может загрузить его оцифрованную портретную фотографию военных лет на сайте проекта или отнести в пункт приема фото.

"Дорогу памяти" покажут в мае 2020 года на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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