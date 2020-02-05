Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз и показал фото новорожденной дочери

Малышка появилась на свет 5 февраля

25-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко родила вторую дочь. Для спортсмена малышка стала третьим ребенком.

Девочка появилась на свет 5 февраля в элитном роддоме "Лапино" в 17:05. Вес малютки – 3 390 граммов, рост – 52 сантиметра.

"Спасибо тебе, моя любовь", - написал Дмитрий, выложив несколько фотографий жены и новорожденной дочери в Instagram. Футболист не смог лично присутствовать при родах, так как находится на сборах с казанским "Рубином" в Турции.

Новорожденная девочка – второй ребенок в паре Костенко-Тарасов, в 2018 году модель родила дочь Милану. Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"