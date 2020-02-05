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Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз и показал фото новорожденной дочери

18:29
  • среда
  • 05 февраля 2020

Малышка появилась на свет 5 февраля

25-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко родила вторую дочь. Для спортсмена малышка стала третьим ребенком.

Девочка появилась на свет 5 февраля в элитном роддоме "Лапино" в 17:05. Вес малютки – 3 390 граммов, рост – 52 сантиметра.   

"Спасибо тебе, моя любовь", - написал Дмитрий, выложив несколько фотографий жены и новорожденной дочери в Instagram. Футболист не смог лично присутствовать при родах, так как находится на сборах с казанским "Рубином" в Турции.

 

Новорожденная девочка – второй ребенок в паре Костенко-Тарасов, в 2018 году модель родила дочь Милану. Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака.

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