Появилось видео горящего самолета в стамбульском аэропорту

Корпус самолета развалился на три части

В Сети появилось видео горящего в стамбульском аэропорту пассажирского самолета авиакомании Pegasus Airlines.

На кадрах можно заметить, что самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы довольно далеко. Фюзеляж самолета, объятый пламенем, развалился на три части.

По предварительным данным, всех пассажиров успели эвакуировать, пишет ТАСС. На борту находились 177 пассажиров, никто не погиб.

Ранее сообщалось, что летевший из Измира самолет совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, выкатился за пределы ВВП и загорелся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"