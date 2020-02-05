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Появилось видео горящего самолета в стамбульском аэропорту

19:15
  • среда
  • 05 февраля 2020

Корпус самолета развалился на три части

В Сети появилось видео горящего в стамбульском аэропорту пассажирского самолета авиакомании Pegasus Airlines.

На кадрах можно заметить, что самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы довольно далеко. Фюзеляж самолета, объятый пламенем, развалился на три части.

По предварительным данным, всех пассажиров успели эвакуировать, пишет ТАСС. На борту находились 177 пассажиров, никто не погиб.

Ранее сообщалось, что летевший из Измира самолет совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, выкатился за пределы ВВП и загорелся.

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