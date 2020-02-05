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Решилась судьба девочки, которая с рождения живет в московской клинике

19:35
  • среда
  • 05 февраля 2020

Мать ребенка намерена обжаловать решение

Пресненский суд Москвы постановил передать девочку, которая с рождения живет в столичной частной клинике "Мать и дитя", органам опеки.

Там ребенок будет жить до своего совершеннолетия. Родители девочки Татьяна Максимова и Юрий Зинкин - будут выплачивать на ее содержание алименты в размере 1/4 зарплаты, передает ТАСС. В свою очередь, адвокат родителей Ольга Лукманова заявила, что решение суда будет оспорено, так как Максимова не смогла присутствовать на заседании из-за больничного – у женщины онкологическое заболевание.

Кроме того, суд ограничил Максимову и Зинкина в правах. Родители девочки намерены развестись. "Стоит вопрос о расторжении брака. Зинкин не живет с семьей", - сообщила на судебном заседании представитель отца девочки Нина Савиных.

Девочка родилась в 2014 году. Ее оставили в перинатальном центре из-за недоношенности, но через несколько месяцев передали в семью. Как пишут СМИ, родители вернули малышку врачам. Мать якобы утверждала, что не может ухаживать за больным ребенком, поскольку она заботится о трех детях. Родители платили центру за пребывание ребенка в палате.

Видео: суд в Москве определит судьбу девочки, с рождения живущей в больнице

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