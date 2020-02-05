Арестован мужчина, жестоко избивавший пасынка

Ранее в интернете появилось видео издевательств над ребенком

Чертановский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который издевался над пятилетним пасынком, сообщает "ТВ Центр".

Накануне в соцсетях появилось видео, где отчим заставляет плачущего ребенка приседать, бьет его по лицу и грубо дергает за руки. Как оказалось, такие методы воспитания применялись далеко не в первый раз.

После того, как видео попало в интернет, мужчина поспешил извиниться. Только не перед пасынком, который терпел его истязания, а перед зрителями жестокого ролика. "Если можете, простите, пожалуйста, я очень сильно жалею об этом", - заявил Мурат Шхануков.

Арестованный также пожаловался на непослушание ребенка и признавался, что выбрал слишком кардинальные меры. Некоторое время после публикации скандального ролика мужчина скрывался в Подмосковье, но его удалось задержать.

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