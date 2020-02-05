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В Подмосковье отец с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына

20:09
  • среда
  • 05 февраля 2020

Жена была на работе

В подмосковном Домодедово отец зарезал своего 13-летнего сына, пока мать была на работе.

По предварительным данным, трагедия произошла в доме по улице 8 Марта. 5 февраля мать мальчика вернулась домой и увидела мужа, Олега Драчева, сидящего на полу с ножом. Мужчина рассказал ей, что убил сына.

Тело мальчика с множественными ножевыми ранениями в районе груди женщина обнаружила в комнате на кровати. Она тут же выбежала на улицу и вызвала полицию, сообщили в подмосковном СК.

Прибывшие на место убийства сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявлено.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Допросить Драчева не удалось из-за агрессивного поведения. Его госпитализировали для обследования в Домодедовский психоневрологический диспансер.

По данным интернет-портала "Дни.ру", мужчина страдал от опухоли головного мозга. Из-за этого у него начались проблемы с ориентацией в пространстве, развилось психическое расстройство. Драчев лишился работы и почти все время сидел дома.

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