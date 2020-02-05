Чудом спаслись: подробности ЧП с самолетом в Стамбуле

Более 100 человек госпитализированы

Турецкие власти назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Лайнер садился в аэропорту в плохих погодных условиях – шел сильный дождь с сильными порывами ветра. Самолет совершил жесткую посадку, ударился носом о землю, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением, загорелся, а после развалился на три части.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, пишет "Интерфакс".

В такой страшной аварии чудом никто не погиб. По данным ТАСС, пострадали 120 человек из 177 находящихся на борту (6 членов экипажа и 171 пассажир). Раненных отвезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Граждан России среди них нет, заявили в нашем генконсульстве в Стамбуле.

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