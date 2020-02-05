ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чудом спаслись: подробности ЧП с самолетом в Стамбуле

21:01
  • среда
  • 05 февраля 2020

Более 100 человек госпитализированы

Турецкие власти назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Лайнер садился в аэропорту в плохих погодных условиях – шел сильный дождь с сильными порывами ветра. Самолет совершил жесткую посадку, ударился носом о землю, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением, загорелся, а после развалился на три части.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, пишет "Интерфакс".

В такой страшной аварии чудом никто не погиб. По данным ТАСС, пострадали 120 человек из 177 находящихся на борту (6 членов экипажа и 171 пассажир). Раненных отвезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Граждан России среди них нет, заявили в нашем генконсульстве в Стамбуле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия жесткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus Airlines
Последствия жесткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus Airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.