Путин потребовал от правительства включиться в работу

Особое внимание - к дебюрократизации и повышению доходов граждан

Рост реальных зарплат и доходов граждан - такова основная цель работы правительства России. Об этом напомнил Владимир Путин на первом рабочем совещании с обновленным составом кабинета министров. Президент особо подчеркнул, что для достижения результатов необходимо действовать без промедления. Глава государства поручил сконцентрировать усилия на экономической, социальной, образовательной политике, а также развитии инфраструктуры. Отдельно затронули на совещании и ситуацию с коронавирусом.

Решения в социальной сфере и развитии экономики, озвученные президентом в послании Федеральному собранию по своему масштабу сопоставимы с приоритетными национальными проектами. Это признают все члены сформированного буквально в прошлом месяце кабмина. Владимир Путин на первом совещании с обновленным правительством напоминает: нынешний состав министров оптимальный, до назначения все так или иначе были причастны к подготовке национальных целей развития. Поэтому работа по их реализации должна начаться прямо здесь и прямо сейчас.

"Это очень большая, масштабная работа, она очень важна, потому что другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать. У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Просто мы не имеем на это никакого права", - сказал Путин.

Результатом воплощения в жизнь национальных целей развития должны стать входящая в пятерку ведущих экономика, увеличение доходов населения, его естественный прирост и стабильное социальное самочувствие всех граждан страны. Некоторые социальные выплаты и льготы положены россиянам уже с 1 января этого года. Поэтому правительство должно обеспечить максимально быстрое изменение законодательства. С частью поправок в бюджет обещают управиться до середины апреля. И сократить количество требуемых бумажных справок для тех или иных выплат в пользу электронных документов.

"Я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития. Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах, и прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, включительно с этого года", - сообщил глава государства.

Председатель правительства озвучил ряд инструментов, с помощью которых должны быть обеспечены макроэкономическая стабильность и низкие темпы инфляции. Несколько важных шагов, по словам Михаила Мишустина, уже в этом году позволят добиться увеличения темпов роста ВВП.

"Первое - это расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, о которых вы говорили в Послании. Формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование как в рамках нацпроектов, так и через программы импортозамещения, которые мы планируем продолжать. Также увеличение экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров", - заявил Мишустин.

Первый зампред правительства на конкретных примерах показал, как даже расходы государства, например, по увеличению социальных выплат, в конечном счете, станут стимулирующим фактором для экономики.

"В части потребления в текущем году - это дополнительно почти 185 миллиардов рублей потребительского спроса. В следующем году почти 400 миллиардов рублей и далее ежегодно более 400 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены российскими семьями преимущественно на покупку товаров и услуг, то есть на закупку товаров пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и так далее", - заявил Андрей Белоусов.

На совещании затронули и волнующую многих россиян тему коронавируса. Если по поводу заболевших в нашей стране информация не вызывает опасений - всего 2 случая - то сообщение о том, что некоторые недобросовестные предприниматели решили на этом нажиться, крайне возмутила Владимира Путина. В некоторых аптеках в десятки, а то и сотни раз взвинтили цены на лекарства и маски.

"Надо лицензии просто отбирать у них на эту деятельность. Решили нажиться? Надо выявить таких. И просто по каждой организации принять решение", - потребовал Путин.

С 4 февраля Роспотребнадзор запустил горячую линию для тех, кто уже заболел или только еще боится заразиться коронавирусом. А Росздравнадзор готов принимать телефонные обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках или завышенных цен на них.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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