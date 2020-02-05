В США демократы опозорили церемонию в Конгрессе

Поступок спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не оценили

Американский флаг на Марсе, победа над СПИДом и моментальное снятие санкций с Ирана - всё это в планах, но при определённых условиях. Об этом говорил президент США Дональд Трамп в своём ежегодном выступлении перед Конгрессом США. Речь главы государства, в которой он подвёл промежуточные итоги своего трёхлетнего пребывания в Овальном кабинете, слушатели оценили по-разному - в зависимости от своих политических позиций. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) после выступления Трампа демонстративно разорвала текст его речи. Как заявил вице-президент США Майкл Пенс, этот поступок обесчестил всю церемонию.

Предвыборная гонка началась, демократы с республиканцами продолжают взаимные обвинения, при этом стараясь сохранять хорошую мину при плохой игре. Дональд Трамп явно на коне: пробирается через толпу своих сторонников. Он улыбается, активно жмёт всем руки и чуть ли не обнимается со всеми желающими. На трибуне вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей - известный оппонент американского президента Нэнси Пелоси. Демократка восторгов явно не разделяет - аплодирует весьма сдержанно. Протокол вроде бы выполняет, а про эмоции речи не было. А вот ее однопартийцы, наоборот, слишком явно показывают отношение к хозяину Белого дома - свистом.

Дальше все происходящее резко превращается в балаган в лучших традициях мыльных драм. Перед выступлением Трамп отдаёт папки с копиями своей речи Майку Пенсу и Нэнси Пелоси. Демократка протягивает президенту руку, только вот он ее демонстративно игнорирует. Нервная улыбка, неловкая ситуация. Оправдываться Пелоси пришлось постфактум.

"Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, ведь мы делаем всё исключительно для народа. Мы будем пытаться найти общий язык там, где это возможно, и постоим за себя там, где нет другого выхода", - написала она в твитере.

Республиканцы скандируют: "Еще 4 года!" Они открыто намекают, что победа в предстоящих выборах уже практически в кармане. На этой волне успеха Дональд Трамп в лучших традициях собственных выступлений рекламирует себя как лучшего президента Америки всех времен. Он и бедность победил, и доходы увеличил - положение в экономике выше всяких похвал. В который раз президент пообещал закончить войны на Ближнем Востоке и вновь пригрозил санкциям всем, кто пойдет против него на мировой арене. Понять такое бахвальство можно, ведь на стороне нынешнего президента социологи. У Трампа - рекордный рейтинг за все его время у власти, его действия одобряют 49% американцев. Телевизионная камера неожиданно ловит в зале самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо - тоже вполне спланированная акция. Менять свои приоритеты во внешней политике этот президент не собирается. Присутствующие реагируют по-разному. Некоторые демократы откровенно скучают и будто бы борются со сном, другая половина - республиканцы - аплодируют без остановки. Поддерживать атмосферу карнавала решили до конца: в зале многие женщины одеты в белое - как символ суфражисток из прошлого столетия. В финале выступления - пафосные слова.

"Век Америки и путь Америки только начался! Наш дух еще молод, а солнце лишь поднимается! С нами божья благодать и, мои дорогие сограждане, лучшее только впереди! Теперь перед нами новый предел - путь к звездам, предначертанный Америке самой судьбой. Боже, благослови Америку!" – заявил Трамп.

Тем более странно, что со словами "лучшее - впереди" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно разрывает текст с речью президента. Этого театрального акта не поняли, кажется, все. Госсекретарь США Майк Помпео на своей личной странице в соцсетях опубликовал соответствующую картинку. На ней известная героиня американского мультфильма сидит в слезах. В руках у нее - разорванная тетрадка.

"Это вежливый поступок с моей стороны! Особенно, если учесть все возможные альтернативы. Речь была плохая!" – сказала Пелоси.

Единственное, о чём Дональд Трамп предпочёл умолчать, так это о предстоящей процедуре собственного импичмента. Голосование назначено на среду и состоится в ближайшие часы. Правда, пока всё идет к тому, что голосов за отстранение президента от власти будет недостаточно и процесс попросту свернут.

Александра Сергомасова, Алексей Платонов, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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