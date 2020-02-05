Крым не вернуть: окружение Зеленского признало свою беспомощность

Предстоит еще много работы

Украина не готова принять Крым обратно, если Россия откажется от полуострова.

Такое мнение выразил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он считает, что на данный момент Киев не сможет должным образом наладить работу в органах местной и центральной власти на полуострове, пишет издание argumenti.ru.

"Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - сказал Кориневич.

Накануне стало известно о позиции госсекретаря США Майка Помпео по Крыму. Политик считает, что Украина навсегда потеряла полуостров и должна смириться с тем, что Россия его никогда не вернет.

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