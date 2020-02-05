ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым не вернуть: окружение Зеленского признало свою беспомощность

21:58
  • среда
  • 05 февраля 2020

Предстоит еще много работы

Украина не готова принять Крым обратно, если Россия откажется от полуострова.

Такое мнение выразил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он считает, что на данный момент Киев не сможет должным образом наладить работу в органах местной и центральной власти на полуострове, пишет издание argumenti.ru.

"Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - сказал Кориневич.

Накануне стало известно о позиции госсекретаря США Майка Помпео по Крыму. Политик считает, что Украина навсегда потеряла полуостров и должна смириться с тем, что Россия его никогда не вернет.

Видео: крымчане отмечают День Республики

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные за забором
Украинские военные за забором
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.