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Опубликовано видео момента посадки разбившегося в Стамбуле самолета

22:51
  • среда
  • 05 февраля 2020

Россиян на борту не было

В Стамбуле вечером в среду чуть не произошла трагедия. В аэропорту имени Сабихи Гёкчен аварийную посадку совершил пассажирский самолёт.

Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и ударился в ограждение. На борту находилось 177 пассажиров, включая 6 членов экипажа. Все люди эвакуированы сотрудниками экстренных служб.

По последним данным, 120 человек ранены. Их состояние не вызывает опасений. Погибших нет, хотя машина получила настолько серьёзный удар, что носовую часть фюзеляжа просто оторвало, а в хвостовой образовалась огромная трещина. Начался пожар, который довольно быстро удалось потушить прибывшим на место пожарным командам. "ТВ Центр" публикует видео посадки разбившегося самолета.

По информации наших дипломатов, россиян на борту не было. Boeing принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines и выполнял рейс Измир-Стамбул.  Предварительно, причиной аварии считают сильный ветер, который помешал выполнить посадку в штатном режиме.

Видео горящего самолета после посадки в аэропорту Стамбула:

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