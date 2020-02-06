ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экипаж МКС возвращается на Землю

09:08
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Спускаемый аппарат приземлится в Казахстане

В четверг на Землю вернутся три члена экипажа МКС - российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты - американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, сообщает "ТВ Центр".
Космонавты на борту МКС посмотрели послание Путина (видео)

Экипаж уже задраил люки между "Союзом МС-13"  и станцией, расстыковка произойдет через один час 15 минут. Посадка спускаемого аппарата  ожидается в полдень в Казахстане. Встречать его будут 200 человек, 12 вертолетов, четыре самолета, а также специальная техника, в том числе поисково-спасательные машины.

Александр Скворцов, помимо различных задач, управлял на МКС роботом "Фёдором". Кристина Кук установила рекорд по продолжительности нахождения на станции среди женщин. А Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем - его выступление с орбиты транслировали на фестивале в испанской Ибице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Экипаж МКС
Экипаж МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.