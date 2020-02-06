Экипаж МКС возвращается на Землю

Спускаемый аппарат приземлится в Казахстане

В четверг на Землю вернутся три члена экипажа МКС - российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты - американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, сообщает "ТВ Центр".

Экипаж уже задраил люки между "Союзом МС-13" и станцией, расстыковка произойдет через один час 15 минут. Посадка спускаемого аппарата ожидается в полдень в Казахстане. Встречать его будут 200 человек, 12 вертолетов, четыре самолета, а также специальная техника, в том числе поисково-спасательные машины.

Александр Скворцов, помимо различных задач, управлял на МКС роботом "Фёдором". Кристина Кук установила рекорд по продолжительности нахождения на станции среди женщин. А Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем - его выступление с орбиты транслировали на фестивале в испанской Ибице.

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