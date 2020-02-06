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Лекарство от любой болезни: чеснок победит коронавирус?

08:39
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Нужно ли запасаться чесноком?

С российских прилавков исчезнет чеснок. Главное народное лекарство в борьбе с вирусами и даже с коронавирусом. Шума на весь интернет наделал комментарий экспертов Россельхозбанка, передает "ТВ Центр".
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В топ-5 поставок из Поднебесной в Россию, помимо цитрусовых и овощей, входит и чеснок. 80 процентов чеснока к нам завозят из Китая. И в настоящее время российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии.

Чеснок у нас – не просто продукт, который порезал и в салат положил. Все знают – это самое мощное профилактическое средство и даже лекарство от любой болезни.

Да перед чесноком даже коронавирус не устоит. А уж в борьбе со всякой нечистью убойная сила чеснока перекрывает ядерное оружие.

Случаев заражения вирусом через продукты пока обнаружено не было. Так что не спешите создавать стратегические запасы чесночных долек.

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