Лекарство от любой болезни: чеснок победит коронавирус?

Нужно ли запасаться чесноком?
С российских прилавков исчезнет чеснок. Главное народное лекарство в борьбе с вирусами и даже с коронавирусом. Шума на весь интернет наделал комментарий экспертов Россельхозбанка, передает "ТВ Центр".
В топ-5 поставок из Поднебесной в Россию, помимо цитрусовых и овощей, входит и чеснок. 80 процентов чеснока к нам завозят из Китая. И в настоящее время российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии.
Чеснок у нас – не просто продукт, который порезал и в салат положил. Все знают – это самое мощное профилактическое средство и даже лекарство от любой болезни.
Да перед чесноком даже коронавирус не устоит. А уж в борьбе со всякой нечистью убойная сила чеснока перекрывает ядерное оружие.
Случаев заражения вирусом через продукты пока обнаружено не было. Так что не спешите создавать стратегические запасы чесночных долек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"