Что ждет США при Трампе

Выступление Дональда Трампа подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Какой внешнеполитический курс обозначил американский президент? Что можно сказать о его плане по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке? И как речь главы Белого дома отразится на его рейтингах?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Думаю, что жест Пелоси лишний раз говорит о том, что в современной американской политике форма начинает играть большую роль, чем содержание. Если обращаться собственно к посланию Трампа о положении страны, то многие американские обозреватели расценили его как план переизбрания Трампа на второй срок", - отметил он.

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