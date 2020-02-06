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Импичмент провалился: Сенат США оправдал Трампа

09:22
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Президент США уже сделал заявление

Американский Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Демократам предсказуемо не удалось набрать необходимых двух третей голосов, передает "Газета.Ru".
Трампа освистали в Конгрессе

В Верхней палате Конгресса - большинство республиканцев, которые поддерживают действующего президента.  Хотя один из них - Митт Ромни - проголосовал за статью обвинения - "злоупотребление властью", став первым сенатором в истории, выступившим против президента-однопартийца.

После "провала" спикер Палаты представителей и самый активный противник Трампа Нэнси Пелоси заявила, что он остаётся угрозой для американской демократии. Сам же оправданный глава Белого дома напомнил подписчикам в соцсетях свой старый предвыборный ролик, где он становится вечным президентом США.

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