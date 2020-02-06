Россия стала одним из главных поставщиков нефти в США

Опередила нашу страну только Канада

Около 21 миллиона баррелей нефти поставила Россия Соединенным Штатам за октябрь прошлого года. Таким образом, она заняла второе место в списке главных поставщиков энергоносителей в США. Опережает Россию только Канада, которая отправила соседям 136,51 миллиона баррелей.

В июне 2019 года Россией было поставлено 16 миллионов баррелей, в июле 15,2 миллиона, в августе 19 миллионов, в сентябре 14,2 миллиона, а в ноябре - 19,2 миллиона. Данные обнародованы Управлением по энергетической информации министерства энергетики США.

Росту экспорта нефти из России способствовали санкции, введенные Соединенными Штатами против Венесуэлы и Ирана. Как отметили в российском Минэкономразвития, за январь–ноябрь 2019 года экспорт сырой российской нефти вырос на 3,8%. Существенный вклад в это внесли закупки со стороны Турции и США. Экспорт в Турцию вырос из-за того, что Анкара прекратила закупки нефти у Ирана, пишут "Известия".

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