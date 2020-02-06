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Легендарный актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

08:32
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Он внес значительный вклад в развитие кинематографа

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни в США.   
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"Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас", - цитирует People его сына Майкла Дугласа. 

По словам актера, его отец прожил достойную жизнь и внес значительный вклад в развитие кино. 

Кирк Дуглас сыграл в таких фильмах, как "Спартак", "Детективная история", "Чемпион", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни" и так далее. В 1996 году он получил "Оскар" за 50-летний вклад в кинематограф. 

Дуглас-старший также занимался продюсированием. Он написал несколько беллетристических книг и автобиографий. Актер занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд голливудского кино. 

 

 

 

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Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
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