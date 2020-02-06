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Выросло число жертв аварийной посадки самолета в Стамбуле

08:51
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Трое пассажиров остаются в реанимации

Возросло число жертв аварийной посадки самолета в стамбульском аэропорту. По данным министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, скончались три человека. Ранее поступали сообщения об одном погибшем.
Опубликовано видео момента посадки разбившегося в Стамбуле самолета

5 февраля в аэропорту имени Сабихи Гекчен совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Pegasus Airlines рейсом из Измира. Лайнер соскользнул с взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего загорелся, передает ТАСС.

На борту лайнера находились 183 человека. По последним данным, 179 человек госпитализированы, трое из них – в реанимации. Турецкий власти считают, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

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