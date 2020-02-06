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Архивное фото Татьяны Кравченко из "Сватов" появилось Сети

09:31
  • четверг
  • 06 февраля 2020

С годами она стала еще обаятельнее

Поклонники 66-летней Татьяны Кравченко радуются каждой возможности увидеть любимую актрису. 6 февраля им выпал такой шанс. В Сети опубликовали кадр из детективного сериала "Пан или Пропал", в котором снялась Кравченко. 

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"В молодости... Узнали?" - написали на фанатской странице Кравченко в Instagram. Этот кадр сделали в 2003 году, однако преданные поклонники, конечно, сразу же узнали заслуженную артистку РСФСР. Короткая прическа, лучистые глаза, доброе выражение лица. Фанаты не поскупились на комплименты, причем многие подчеркнули, что с годами актриса стала еще красивее и обаятельнее. 

- Какая Вы тут интересная, - пишут в Сети. 

- Да, это выражение лица знакомо...

- Конечно, узнали, ваши красивые выразительные глаза не спутаешь. 

- Вы и сейчас очень красивая. 

- Красотуля. 

Ранее фанаты обсуждали снимок, на котором звезда сериала "Сваты" позирует вместе с актрисой Олесей Железняк. Несмотря на усталость после работы, Кравченко улыбалась и, как обычно, излучала позитив. 

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