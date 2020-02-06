Партия Зеленского отказалась выплачивать пенсии "пророссийским" жителям Донбасса

"Слуги народа" не поддерживают поступивший в Раду законопроект

Выплата пенсий жителям ДНР и ЛНР станет "плевком" в сторону тех, кто выехал с этих территорий на Украину. Так объяснила отказ поддержать поступивший в парламент законопроект депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.

Накануне Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса. "Слугам народа" документ не нравится: по их мнению, пророссийски настроенные жители Донбасса украинских пенсий недостойны.

"Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" – приводит слова Богуцкой телеканал "112".

Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Донбассе в середине лета 2014 года. С 2015-го власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР самостоятельно обеспечивают выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Осенью прошлого года глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен возобновить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР – без указания сроков, передает РИА Новости.

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