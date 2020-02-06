ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия Зеленского отказалась выплачивать пенсии "пророссийским" жителям Донбасса

09:25
  • четверг
  • 06 февраля 2020

"Слуги народа" не поддерживают поступивший в Раду законопроект

Выплата пенсий жителям ДНР и ЛНР станет "плевком" в сторону тех, кто выехал с этих территорий на Украину. Так объяснила отказ поддержать поступивший в парламент законопроект депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.
На Украине решили создать министерство по Донбассу

Накануне Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса. "Слугам народа" документ не нравится: по их мнению, пророссийски настроенные жители Донбасса украинских пенсий недостойны.

"Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" – приводит слова Богуцкой телеканал "112".

Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Донбассе в середине лета 2014 года. С 2015-го власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР самостоятельно обеспечивают выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Осенью прошлого года глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен возобновить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР – без указания сроков, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионерка на Украине
Пенсионерка на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.