Грабители с топором отобрали у москвича 4 миллиона

Автомобилиста подстерегли на АЗС

Заехавший на заправку москвич стал жертвой банды вооруженных топором грабителей. Житель столицы лишился крупной суммы денег – но, к счастью, не потрадал.

В районе Коньково четыре человека в масках на черном внедорожнике перекрыли дорогу автомобилисту. Водителю пришлось остановиться. Тогда злоумышленники вышли из автомобиля, разбили топором боковые стекла машины и несколько раз выстрелили, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разбойники вытащили с заднего сиденья автомобиля сумку, в которой было 4,5 миллиона рублей, и скрылись. Полиция позже нашла внедорожник – преступники бросили его, переоделись и уехали на такси.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". Один из подозреваемых задержан: известно, что это гражданин одного из государств Центральной Азии, передает РИА Новости.

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