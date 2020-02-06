"Они поженились в прошлом году": друг сообщил о тайной свадьбе Бочкаревой

Пара живет в квартире актрисы

39-летняя актриса Наталья Бочкарева, которая воспитывает двух детей от адвоката Николая Борисова, вышла в свет с мужчиной.

5 февраля Бочкарева и ее спутник появились на показе фильма Гая Ричи "Джентельмены". Звезда сериала "Счастливы вместе" надела зеленые брюки и приталенный жакет, а ее избранник - костюм с голубым галстуком.

Актриса выложила в сториз Instagram несколько видео с кинопоказа. "Ребят, столько съемок, такая голодная", - сказала Наталья Бочкарева на камеру, сидя в зрительском зале и поедая сырный попкорн.

Бочкарева и ее спутник прошлись под руку по красной дорожке. Они обнимались, обменивались нежными взглядами и поцеловались, не смущаясь журналистов.

По данным kp.ru, Бочкарева вышла в свет со своим помощником Романом. Пара уже два года живет в квартире актрисы. Они появляются вместе на светских мероприятиях с 2018 года. "Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались, - рассказал друг семьи. - Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни".

Бочкарева и ее представители пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, недавно Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев. Ее задержали за рулем автомобиля Cadillac в центре столицы. У нее нашли пакетик с наркотиком. После этой истории актриса решила продать свою любимую иномарку.

С 2007 по 2014 год Бочкарева состояла в браке с адвокатом Николаем Борисовым. В 2007 году она родила сына Ивана, а через год - дочь Марию.

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