Выросло число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии

На борту на карантине остаются и россиянине

Все россияне, эвакуированные накануне из Китая, здоровы. Сейчас они находятся на карантине в Тюменской области. Между тем, число заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии возросло до 20 человек. Среди наших соотечественников заболевших также нет. В КНР вирус обнаружен уже 28 тысяч человек. Летальных исходов - больше 500.

Новых случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано. Все наши соотечественники, а также иностранцы, которые накануне были эвакуированы самолетами ВКС из китайского Уханя, чувствуют себя хорошо. Но провести две недели карантина в одном из санаториев Тюменской области им все-таки придется - таковы правила, передает "ТВ Центр".

Не подтвердились подозрения на коронавирус и у трех жителей Камчатки, которые на днях вернулись домой из Китая и с Гоа. У всех диагностировано ОРВИ. Под контролем ситуация и в других регионах России. Но специалисты призывают не терять бдительность. Обращаться к врачам при первых признаках недомогания, чаще мыть руки и использовать медицинские маски. Правда, последняя рекомендация, как это нередко бывает, сыграла на руку недобросовестным предпринимателям от аптечного бизнеса. Цены растут, либо образуется искусственный дефицит.

Похожая ситуация в Приморье. Маски там можно купить только в двух крупных сетях аптек. В Екатеринбурге же цены поднялись на треть. А в одной из аптек Дагестана, и это пока рекорд, на 650 процентов. Проблему накануне обсуждали на первом совещании президента с новым составом правительства.

Владимир Путин потребовал реагировать самым жестким образом, вплоть до закрытия аптек. Росздравнадзор организовал горячую линию, на которую можно сообщить об отсутствии в продаже медицинских масок, противовирусных препаратов и завышении цен на них.

В водах рядом с японским портом Йокогама на карантине остается круизный лайнер Diamond Princess. Среди почти четырех тысяч пассажиров выявлено уже 20 заболевших, все они доставлены в клиники. На борту на карантине остаются 24 наших соотечественника. Все они здоровы. Сотрудники посольства поддерживают с ними постоянную связь.

А на улицах города Ухань, откуда началось распространение вируса, сейчас только полицейские и пожарные машины, которые обрабатывают все вокруг специальными препаратами. Дезинфекция ведется и днем, и ночью. По последним данным, в Китае число заболевших превысило 28 тысяч человек. 563 скончались. 1135 выписаны из клиник после выздоровления.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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