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После жесткой посадки самолета в Стамбуле в больницах остаются более 100 человек

11:58
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Появились подробности инцидента

В Стамбуле выясняют обстоятельства жёсткой посадки пассажирского самолёта. В четверг стало известно о троих погибших. Ещё 179 человек пострадали. Больше 100 находятся в больницах. Лайнер турецких авиалиний, который следовал из Измира, выкатился накануне за пределы взлётно-посадочной полосы в овраг и буквально развалился на несколько частей. Приземлялся самолёт в сложнейших погодных условиях.

Обломки "Боинга 737" в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен – под особой охраной. Лайнер лежит прямо рядом с автомобильной трассой – у ограждения, в которое врезался практически на полном ходу. Если вначале говорили, что трагедия "едва не произошла", то сегодня понятно: самого страшного избежать не удалось. В списке погибших уже три человека. Врачи комментариев пока не дают, а в больницах остаются более 100 пациентов – при аварийной посадке на борту находилось 183 пассажира и члена экипажа. Пострадали почти все, передает "ТВ Центр".

Новые данные о пострадавших и о ходе расследования ожидаются с минуты на минуту. Один из главных вопросов: почему при сложных метеорологических условиях посадку двух предыдущих рейсов в аэропорту отложили, а этому разрешили приземлиться. Сажать самолёт пришлось при сильнейшем ветре с дождём. В результате, остановиться он так и не смог. И единственная удача – после падения с высоты и столкновения со стеной развалившийся на части 40-метровый лайнер сразу не загорелся. Пожар на борту возник лишь после того, как все люди были экстренно эвакуированы – причём, многих доставали прямо через щели в фюзеляже.

Открытый огонь быстро потушили пожарные расчёты. Сейчас аэропорт возобновил работу. В российском генконсульстве уже сообщили: наших соотечественников на борту не было. "Боинг" совершал внутренний перелёт из Измира в Стамбул. И принадлежал компании "Пегасус".

Точно такой же самолёт месяц назад точно так же сошёл с полосы в этом же самом аэропорту. Однако тогда – 7 января – при жёсткой посадке на грунт лайнер всё же смог остановиться, и никто не пострадал.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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