Трамп назвал голосование Ромни по импичменту лицемерным

Однопартиец президента США поддержал его импичмент

Предсказуемое завершение дела об импичменте Дональда Трампа. Сенат США оправдал президента по всем статьям, не найдя ни признаков злоупотребления полномочиями, ни препятствования расследованию. По сути, победа в этом долгоиграющем споре с демократами далась Трампу исключительно благодаря большинству однопартийцев среди сенаторов. Однако и тут не обошлось без неприятных для американского лидера сюрпризов.

С официальным заявлением по поводу заранее обреченного на провал импичмента Дональд Трамп должен выступить в четверг в полдень по местному времени. Однако эмоции по случаю победы над демократами традиционно поспешил выплеснуть в соцсетях. На его официальной странице поздно ночью появился ролик, в котором с намеком на президентские сроки мелькают годы - 2024-й, 32-й, 36-й .. 9-титысячный. Завершается все победоносным - Трамп навсегда!

Звуковое сопровождение выбрано явно с подтекстом. "В пещере горного короля"... Именно под эти аккорды главный герой пьесы "Пер Гюнт" попадает в царство лесной нечисти: ведьм, троллей и леших. Кого под этими всеми существами подразумевает хозяин Белого Дома, вполне понятно. Впрочем, во время голосования в Сенате, где большинство у республиканцев, в стане президентской партии нашелся единственный человек, который проголосовал за один из двух пунктов обвинения. Сенатор Митт Ромни.

Публичную порку своему однопартийцу сенаторы-республиканцы устраивать не стали, передает "ТВ Центр". Их лидер Митч Макконел лишь выразил сдержанное разочарование и удивление. А вот Дональд Трамп ограничивать себя напускной политкорректностью не стал. И припомнил Митту Ромни его провал как кандидата на президентских выборах 2012-го года:

"Если бы потерпевший неудачу кандидат в президенты посвятил те же гнев и энергию победе над нерешительным Бараком Обамой, как он лицемерно делает это по отношению ко мне, он мог бы выиграть выборы. Прочтите стенограммы!".

Полномочия не превышал, работе конгресса не препятствовал. Это решение большинства сенаторов. В Белом Доме заявили, что президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить работу от имени американского народа. А все усилия демократов по дискредитации Трампа объяснили намерением пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в волеизъявление граждан в ноябре этого.

Казалось бы, обсуждать больше нечего. Вот и потерпевшая сокрушительное поражение после голосования Сената демократ Нэнси Пелоси пытается как можно быстрее проскочить мимо журналистов и уйти от неудобных вопросов.

Официальное заявление Нэнси Пелоси сделала позже. Она не вышла к журналистам. А просто опубликовала свои мысли по поводу: мол, президент и республиканцы сделали нормой беззаконие, Трамп остается угрозой американской демократии, так как считает, что он выше закона и может "коррумпировать выборы".

Впрочем, после полного оправдания хозяина Белого Дома, нудачного расследования по поиску некоего русского следа и прочих обвинений демократам уже вряд ли помогут громкие заявления. Несостоявшееся отстранение от должности сыграет Трампу лишь на руку. Особенно на фоне провальных праймериз в стане самих демократов. Похоже, что оппоненты президента устроили импичмент сами себе.

Лилия Акиньшина, ТВ Центр.

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