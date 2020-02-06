Испытания "Федора" и перестыковка "Союза": чем занимались космонавты на МКС

Члены экипажа провели ряд научных экспериментов

Последние приготовления - к встрече космонавтов. В четверг утром россиянин Александр Скворцов, а также астронавты из США и Италии на корабле "Союз" покинули Международную космическую станцию. До приземления в Казахстане остаются буквально считанные минуты. Пристально следят за полетом из ЦУП в подмосковном Королёве.

В 8 часов 50 минут в Главном зале управления полетом российского сегмента МКС была отдана команда на отстыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13". На борту трое участников длительной экспедиции на международную космическую станцию - российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и астронавт НАСА Кристина Кук.

Именно она установила рекорд пребывания на МКС среди женщин. За время своей миссии члены экипажа провели ряд научных экспериментов, а также испытали в космосе первого человекоподобного робота "Фёдора". Кроме того, Александр Скворцов в ручном режиме перестыковал корабль "Союз МС-13" от служебного модуля "ЗВЕЗДА" к исследовательскому отсеку "Поиск". Космонавты также проводили фото- и видеосъёмки, принимали грузовые корабли и обслуживали бортовые системы космической станции.

Отстыковавшийся модуль "Союз МС-13" снижается уже больше двух часов. Несколько минут назад были отключены двигатели торможения. В ближайшее время аппарат начнёт входить в плотные слои атмосферы со скоростью около 200 километров в час. И в 12 часов 12 минут по московскому времени запланирована посадка в Казахстане, в 147 километрах от города Жезказган.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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