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Родившая Анастасия Костенко опубликовала фото второго ребенка

10:16
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Имя малышки пока не разглашается

Анастасия Костенко стала мамой во второй раз. Модель родила дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
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Новоиспеченная мама поспешила поделиться своей радостью с подписчиками в Instagram. Фото из палаты она опубликовала через два часа после родов.

На кадрах Анастасия держит в руках малышку, завернутую в пеленку. Модель выглядит уставшей, но счастливой. В момент родов ее поддерживала мама, муж-футболист в это время был в Турции на сборах.

"Добро пожаловать в наш мир, доченька! 05/02/2020 17:05", - отметила под фотографией Костенко. На пост тут же отреагировал Тарасов. "Моя жизнь", - написал он в комментариях.

Имя девочки пока держится в секрете. Однако поклонники модели предполагают, что малышку назовут так же оригинально, как и ее старшую сестренку.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. Через несколько месяцев модель родила футболисту дочь. Девочку назвали Милана. Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака.

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