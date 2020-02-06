Родившая Анастасия Костенко опубликовала фото второго ребенка

Имя малышки пока не разглашается

Анастасия Костенко стала мамой во второй раз. Модель родила дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.

Новоиспеченная мама поспешила поделиться своей радостью с подписчиками в Instagram. Фото из палаты она опубликовала через два часа после родов.

На кадрах Анастасия держит в руках малышку, завернутую в пеленку. Модель выглядит уставшей, но счастливой. В момент родов ее поддерживала мама, муж-футболист в это время был в Турции на сборах.

"Добро пожаловать в наш мир, доченька! 05/02/2020 17:05", - отметила под фотографией Костенко. На пост тут же отреагировал Тарасов. "Моя жизнь", - написал он в комментариях.

Имя девочки пока держится в секрете. Однако поклонники модели предполагают, что малышку назовут так же оригинально, как и ее старшую сестренку.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. Через несколько месяцев модель родила футболисту дочь. Девочку назвали Милана. Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака.

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