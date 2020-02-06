В Иерусалиме автомобиль сбил 15 военных

Инцидент расценили как теракт

В Иерусалиме разыскивают водителя автомобиля, который в четверг ночью совершил наезд на пешеходов. Полиция квалифицирует происшествие как теракт.

Данные о пострадавших разнятся - по предварительным сведениям, их от 12 до 15 человек, все военнослужащие. Один получил очень тяжелые травмы и находится в больнице в критическом состоянии, пишет "Газета.Ru".

В силовых ведомствах утверждают - преступник совершил наезд на людей намеренно, предварительно набрав скорость. Его мотивы пока неизвестны.

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