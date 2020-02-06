Мороз о разводе с Богомоловым: Всем приятно думать, что Костя бросил меня

Звезда рассказала, как все было на самом деле

Актриса Дарья Мороз рассказала, что она раньше режиссера Константина Богомолова почувствовала необходимость расстаться.

"Во-первых, понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", - рассказала Дарья Мороз в интервью ОК!

По ее словам, они с Богомоловым расстались давно. Это не стало для них неожиданностью. К тому моменту они были готовы начать новую жизнь. "И я поняла это чуть раньше Кости", - отметила заслуженная артистка России.

Она призналась, что после развода ей пришлось самостоятельно выстраивать свою карьеру. "Как раз меня много лет воспринимали на фоне Кости, наших работ и т.п. Сейчас для меня важно создать собственную самость, это правильно", - объяснила Мороз.

За последний год, призналась актриса, она смогла стать самостоятельной единицей и обрести уверенность в себе. Она не только снялась во втором сезоне сериала "Содержанки", но и выступила в роли продюсера проекта.

Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолов состояли в браке с 2010 по 2018 год. У них родилась дочь. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения. В прошлом году режиссер женился на журналистке Ксении Собчак.

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