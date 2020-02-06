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Победивший Воробьева украинский боксер Чухаджян назвал Россию агрессором

10:33
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Боец признался, что не услышал от россиян критики в адрес Украины

Победитель в титульном поединке за звание чемпиона WBA International в полусреднем весе украинский боксер Карен Чухаджян считает Россию агрессором. Заявив об этом, боец признался, что критики в адрес Украины он от россиян не слышал.
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Чухаджян одержал победу по очкам: он выиграл бой у россиянина Сергея Воробьева раздельным решением судей. Поединок состоялся в Калининграде 1 февраля. Теперь в активе 23-летнего боксера 16 побед и одно поражение.

"Я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью", — заявил спортсмен изданию Tribuna.com. Боксер отметил, что во время поездки в Россию он не услышал критики в адрес Украины. По словам украинского спортсмена, он ехал на поединок, настроенный на чемпионский титул.

Напомним, что летом прошлого года шквал критики обрушился на родине на украинского боксера Александра Гвоздика. Тогда спортсмен, выступающий в полутяжелой весовой категории, заявил, что причиной ухудшения отношений России и Украины стала политика пятого президента страны Петра Порошенко.

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