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Появилось видео с места аварии со скоростным поездом в Италии

11:51
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Десятки человек пострадали

Два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате ЧП на севере Италии. Этим утром там сошёл с рельсов скоростной поезд, следовавший из Милана в Болонью, передает "Газета.Ru".

По предварительной информации, опрокинулись локомотив и два вагона. Жертвами ЧП стали машинист и сотрудник железных дорог. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, спасатели и полиция. Причины аварии устанавливаются.

Движение на линии приостановлено. Как сообщает наше генконсульство в Милане, по предварительным данным, россиян в числе пострадавших нет.

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