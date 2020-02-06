Появилось видео с места аварии со скоростным поездом в Италии

Десятки человек пострадали
Два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате ЧП на севере Италии. Этим утром там сошёл с рельсов скоростной поезд, следовавший из Милана в Болонью, передает "Газета.Ru".
По предварительной информации, опрокинулись локомотив и два вагона. Жертвами ЧП стали машинист и сотрудник железных дорог. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, спасатели и полиция. Причины аварии устанавливаются.
Движение на линии приостановлено. Как сообщает наше генконсульство в Милане, по предварительным данным, россиян в числе пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: