Названы самые "алкогольные" регионы России

В целом потребление горячительных напитков сократилось

Российские регионы с холодным климатом оказались в лидерах по употреблению крепкого алкоголя на душу населения. В первой пятерке - Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.

Рейтинг составил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Он основан на данных статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного.

Аналитики сообщают, что потребление водки возросло в 31 российском регионе, в среднем - на 6%. Так, серьезный рост зафиксирован в Калининградской и Ульяновской областях – там на душу населения в среднем приходится около 4 литров крепкого алкоголя. Больше стали пить также в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне. В то же время, подчеркивают эксперты, показатель на душу населения в этих субъектах всегда был крайне низок - отсюда и такие цифры роста.

У лидеров рейтинга показатели значительнее: в Сахалинской области на душу населения приходится 12 литров водки, в Магаданской - 11,4 литра, в Коми, на Чукотке и в Карелии – около 10 литров. В целом же по России средний уровень потребления водки в 2019 году составил 4,8 литра на человека - это на 2% меньше по сравнению с 2018-м, пишут "Известия".

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