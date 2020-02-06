Москва представит 23 анимационных проекта на форуме в США

На форум поедут 12 московских компаний

Московские компании индустрии кино и анимации представят свою продукцию в деловом форуме Kidscreen Summit, посвященном индустрии детских развлечений. Он пройдет в Майами с 10 по 13 февраля.

Российские компании привезут 23 анимационных проекта, два художественных фильма, а также расскажут об услугах дубляжа

"Познавательный и развлекательный контент для детей - быстроразвивающийся, перспективный рынок. На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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