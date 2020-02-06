"Заложник без своей воли": астролог Василиса Володина объяснила поступки принца Гарри

Его испытания еще не закончились

Астролог Василиса Володина заявила, что февраль принесет принцу Гарри новые разочарования. По ее мнению, внук Елизаветы II совершил много ошибок под влиянием Меган Маркл.

Володина напомнила, что принц Гарри родился 15 сентября 1984 года. "Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным!" - написала Володина в Instagram.

По ее словам, в последнее время внук королевы руководствовался не здравым смыслом, а эмоциями. Он уже сожалеет о том, что отказался от всех титулов и переехал с семьей в Канаду. "Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, "выторговать" больше позитива и денег в свой адрес", - объяснила астролог. В феврале принца ждет новая порция разочарований, предсказала Василиса Володина.

В комментариях к посту астролог написала, что принц Гарри покидает королевскую семью не по собственному желанию. "А потому что его супругу она не устроила. Он заложник без своей воли в этом процессе, даже если ему кажется иначе. То есть ему кажется, что он принял решение. А это сделали за него", - уверена Володина.

При этом астролог выразила надежду на то, что совместное счастье Гарри и Меган продлится долго.

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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