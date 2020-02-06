ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинцы рыдают над письмом Зеленского жене

11:36
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Первая леди Украины отметила 42-й день рождения

Президент Украины растрогал сограждан постом в Instagram, посвященным дню рождения жены. Владимир Зеленский поздравил супругу и признался ей в любви. Елене Зеленской 6 февраля исполнилось 42 года.
Зеленская выгнала жену Порошенко из совета по культуре

"Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием", - написал украинский лидер.

"С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд... Впереди — длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — поблагодарил Зеленский свою жену за поддержку и понимание.

Подписчики в комментариях рассказывают, как их тронуло это послание и присоединяются к поздравлениям.

Елена Зеленская (Кияшко) училась в той же криворожской школе, что и будущий муж - только в параллельном классе. Получила профессию архитектора в Криворожском политехническом институте. Вышла замуж за Владимира Зеленского в 2003 году, в 2005-м родила дочь Александру, а в 2013-м – сына Кирилла.

Зеленская участвовала в творчестве студии "Квартал 95". Сейчас выполняет обязанности первой леди Украины, занимается благотворительными проектами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский и его супруга Елена
Владимир Зеленский и его супруга Елена
Елена Зеленская
Елена Зеленская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.