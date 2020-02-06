Украинцы рыдают над письмом Зеленского жене

Первая леди Украины отметила 42-й день рождения

Президент Украины растрогал сограждан постом в Instagram, посвященным дню рождения жены. Владимир Зеленский поздравил супругу и признался ей в любви. Елене Зеленской 6 февраля исполнилось 42 года.

"Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием", - написал украинский лидер.

"С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд... Впереди — длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — поблагодарил Зеленский свою жену за поддержку и понимание.

Подписчики в комментариях рассказывают, как их тронуло это послание и присоединяются к поздравлениям.

Елена Зеленская (Кияшко) училась в той же криворожской школе, что и будущий муж - только в параллельном классе. Получила профессию архитектора в Криворожском политехническом институте. Вышла замуж за Владимира Зеленского в 2003 году, в 2005-м родила дочь Александру, а в 2013-м – сына Кирилла.

Зеленская участвовала в творчестве студии "Квартал 95". Сейчас выполняет обязанности первой леди Украины, занимается благотворительными проектами.

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