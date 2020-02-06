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Бывший жених рассказал о последней встрече с Жанной Фриске

12:21
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Им не удалось поговорить по душам

Танцор Петр Никитин, который около пяти лет встречался с певицей Жанной Фриске, назвал причину их разрыва. 
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Никитин был младше Фриске на девять лет. Они скрывали свои отношения от общественности. Никитин рассказал, что некоторое время они с Фриске жили на Рублевке. Певица снимала там дом. Танцор сделал своей возлюбленной предложение, но вскоре сам все испортил. 

"У нее была съемка в кино, которая предполагала интимные постельные сцены. Я представил себе: вот ребенок растет, видит, как мама снимается в таких фильмах, в журналах для мужчин. У меня пошел диссонанс", - рассказал Петр Никитин в программе "Основано на реальных событиях". 

Мужчина предъявил артистке ультиматум: либо он, либо работа. Вскоре после этого Жанна Фриске стала встречаться с телеведущим Дмитрием Шепелевым и родила от него сына. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Peter Nikitin (@petr_nik)

Петр Никитин виделся с Фриске, когда та уже начала бороться с раком. Тогда он заметил, что певица немного поправилась и сменила прическу. "Я не увидел никакого отблеска болезни. Она разговаривала, улыбалась, мы сидели кушали, Платон танцевал под музыку. Дима (Шепелев) тоже был дома", - вспомнил Никитин последнюю встречу с артисткой. В тот день им не удалось поговорить по душам. 

Сейчас он жалеет, что не смог удержать Фриске. "Я был бы хорошим папой, у нас была бы счастливая семья", - уверен он. 

Отметим, что впервые Петр Никитин рассказал о тайном романе с Фриске в 2018 году. 

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года.  

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