Пожар на подмосковной ферме уничтожил почти 500 свиней

Животные задохнулись в дыму

Пожар на ферме в Подмосковье уничтожил несколько сотен свиней. Большинство животных задохнулись в дыму.

Загорелась ферма в деревне Настасьино Можайского района Подмосковья. К тушению были привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, спасти удалось лишь пару десятков животных. "По уточненным данным, на момент пожара на ферме находились 500 голов свиней. 20 из них удалось вывести, остальные задохнулись продуктами горения", - приводит слова сотрудника ведомства РИА Новости.

По данным спасателей, возгорание локализовано, угрозы соседним строениям нет. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"