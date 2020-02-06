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Мишустин призвал правительство учитывать нужды людей

14:49
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Глава правительства призвал кабмин внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений

При подготовке решений правительству необходимо учитывать не только финансовые, экономические и социальные последствия, но и общественный резонанс. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в Москве, передает "ТВ Центр".
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Речь зашла об изменениях в жилищный кодекс и закон о статусе военнослужащих. Теперь при получении земельного участка военные не будут сняты с очереди на жилье. Ранее такая возможность была только у многодетных семей. Также речь зашла и о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут воспользоваться услугами экспертной поддержки и Торгово-промышленной палаты в части экспертной поддержки и помощи в увеличении рынков сбыта продукции.

Кроме того, Михаил Мишустин прокомментировал инициативу об увеличении размера штрафа для водителей за превышение скорости.

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