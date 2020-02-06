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"Само очарование": Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой

13:02
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Этель скоро исполнится два года

Народный артист России Эммануил Виторган привел маленькую дочь на праздничные мероприятия по случаю своего юбилея. 
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27 декабря Виторгану исполнилось 80 лет, однако поздравления от коллег и друзей он принял только в феврале, когда российские звезды вернулись из отпусков.     

"Поздравили потрясающе", - написал Эммануил Виторган в Instagram. Он выложил несколько фотографий из своего культурного центра в Москве. Его поздравили Борис Грачевский, Елена Воробей, Клара Новикова, Максим Виторган и многие другие знаменитости.

Больше всего поклонникам понравились фотографии Виторгана и его супруги с дочкой Этель. 26 февраля малышке исполнится два года. На праздник она пришла в атласном платье и с бантиком на голове.  

- Само очарование! - восторгаются в Сети. 

- Ангелочек.

- Ваши девочки уже с рождения умны, здоровья вам!

- Ну что за чудо! Такие прекрасные девочки, старшая в папу, младшая в маму.

- Ваши куколки - это хвала вам с небес!

7 и 9 февраля Эммануил Виторган устраивает в своем центре юбилейные вечера, куда снова придут известные деятели культуры. Вечера пройдут в форме банкета.

Напомним, что Эммануил Виторган был женат трижды. Первая супруга подарила ему дочь, вторая - сына. В браке с Ириной Млодик у них появились две дочери: Этель родилась в 2018 году, а Клара в 2019 году.

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