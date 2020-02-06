"Само очарование": Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой

Этель скоро исполнится два года

Народный артист России Эммануил Виторган привел маленькую дочь на праздничные мероприятия по случаю своего юбилея.

27 декабря Виторгану исполнилось 80 лет, однако поздравления от коллег и друзей он принял только в феврале, когда российские звезды вернулись из отпусков.

"Поздравили потрясающе", - написал Эммануил Виторган в Instagram. Он выложил несколько фотографий из своего культурного центра в Москве. Его поздравили Борис Грачевский, Елена Воробей, Клара Новикова, Максим Виторган и многие другие знаменитости.

Больше всего поклонникам понравились фотографии Виторгана и его супруги с дочкой Этель. 26 февраля малышке исполнится два года. На праздник она пришла в атласном платье и с бантиком на голове.

- Само очарование! - восторгаются в Сети.

- Ангелочек.

- Ваши девочки уже с рождения умны, здоровья вам!

- Ну что за чудо! Такие прекрасные девочки, старшая в папу, младшая в маму.

- Ваши куколки - это хвала вам с небес!

7 и 9 февраля Эммануил Виторган устраивает в своем центре юбилейные вечера, куда снова придут известные деятели культуры. Вечера пройдут в форме банкета.

Напомним, что Эммануил Виторган был женат трижды. Первая супруга подарила ему дочь, вторая - сына. В браке с Ириной Млодик у них появились две дочери: Этель родилась в 2018 году, а Клара в 2019 году.

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