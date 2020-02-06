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Синоптики предупредили москвичей об опасности

15:03
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Гидрометцентр продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье

Метель, ветер и гололёд. В городе из-за непогоды объявлен жёлтый уровень опасности. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы - почти минус 9, передает "ТВ Центр".

Сейчас немного потеплело - за окном минус 3. Но сильный порывистый ветер. На уборку улиц вышло более 20 тысяч единиц спецтехники. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, а лучше вообще пересесть на общественный транспорт.

Похоже, февраль наконец решил показать, на что способен. Вот только надолго ли? Синоптики обещают на следующей неделе снова устойчивый плюс.

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