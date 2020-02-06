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Побег мальчика из детсада в Москве попал на видео

15:08
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Инцидент привел к нескольким увольнениям

Инцидент в московском детском саду. Во время "тихого часа" шестилетний мальчик сбежал домой. Якобы он так сильно соскучился по родителям, сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло накануне днём в районе Митино. Момент побега зафиксировали камеры наблюдения. Видно, как ребёнок выходит из здания, направляется к калитке и покидает территорию. Отправился он в Красногорск, но, когда уже преодолел почти три километра по Пятницкому шоссе, на него обратили внимание прохожие, которые и вызвали полицию, полагая, что ребёнок потерялся.

Как сообщили в школе, к которой и относится детский сад, выйти из здания мальчик смог по электронному пропуску, который он вытащил из кармана воспитательницы. Она и её помощница, а также заведующая и охранник детсада уже уволены. Никто не заметил, что ребёнок пропал. Следственный комитет проводит проверку.

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