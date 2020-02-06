Решена судьба живущей пять лет в роддоме девочки

Накануне суд вынес решение

Новый поворот получила история, в центре которой - ребёнок, девочка, которая уже пять лет, с самого рождения, находится в частном медицинском центре. Мама и папа забирать свою дочь домой отказываются. Накануне вечером суд принял решение ограничить родителей в правах. Что теперь будет с ребёнком?

Ожидаемый ажиотаж и ожидаемое развитие событий. В зале Пресненского районного суда судьбу пятилетней девочки вершили чужие люди. От родных мамы и папы - адвокаты. Юристы - от Департамента соцзащиты и медучреждения. По итогам заседания судья озвучила решение, передает "ТВ Центр".

Суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в родительских правах мать и отца родителей пятилетней девочки, всю жизнь не покидавшей больничных стен.

Абсурд - пожалуй, единственное слово, которое ассоциируется с этой ситуации - оказывается лишь эмоцией. А не юридическим термином. Хотя сама история уже прецедент. И 7 часов, которые понадобились для вынесения решения, потрачены не зря.

Адвокаты, нанятые для защиты интересов мамы и папы, намерены подавать апелляцию. Мол, нарушениям нет конца, да и сами родители не отказываются от ребенка. Их просто не услышали.

История пятилетней Саши, с самого рождения не покидавшей палату московского перинатального центра, была предана огласке еще в прошлом году. Родители, ссылаясь на то, что дочь нуждается в постоянном наблюдении врачей, все годы оплачивали миллионные счета за ее пребывание в стационаре. Теперь врачи утверждают - Саша здорова, в лечении не нуждается и они давно готовы выписать пациентку. Но у мамы свое мнение.

Разрешить ситуацию пытались Следственный комитет, уполномоченные по правам ребенка - и регионального, и федерального уровня, общественники. Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и через суд потребовала забрать девочку из больницы. Теперь же по решению суда за судьбу 5-летней Саши в ответе органы опеки.

30 дней - они даны на апелляцию - девочка будет находиться в клинике. Если решение суда вступит в законную силу, ребенку организуют подходящие условия для жизни и развития. Все это время Саша будет под наблюдением психологов. Их задача - помочь ей научиться жить не в одиночестве, а в семье.

Анастасия Мартынова, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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