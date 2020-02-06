Более 5 тысяч музыкальных инструментов закупили для столичных школ искусств

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

В Москве до конца года будет завершена большая программа "Искусство - детям". Об этом в четверг на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется сделать ремонт во всех музыкальных школах города, а некоторые и вовсе переедут в новые здания. Город закупает мебель, оборудование и, самое главное, музыкальные инструменты. Так, уже было приобретено более 5 тысяч инструментов. Это рояли, аккордеоны, баяны, виолончели, скрипки, гитары, а ещё различные духовые инструменты и ударные установки.

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