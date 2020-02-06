Как обезопасить себя от лжегазовиков

Часто лже-коммунальщики предлагают купить датчики утечки газа за 15 тысяч рублей

Почти три сотни обращений каждый месяц получают в "Мосгазе" от жителей, которые стали жертвами аферистов. Они представляются сотрудниками газовой службы, готовы заменить все что угодно, но цены увеличены в десятки раз, да и такие услуги могут угрожать безопасности не только квартире, но всему дому. Так что нужно делать, если вдруг за своей дверью вы услышали фразу: "Откройте, Мосгаз"?

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой

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