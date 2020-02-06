Вакцину от коронавируса испытывают на жителях Уханя

Эксперты начали с препарата американской компании

В китайском Ухане начались испытания экспериментального лекарства против коронавируса 2019-nCoV. Препарат производства американской компании Gilead Sciences под названием Remdesivir проходит уже третью фазу эксперимента. Специалисты отмечают, что при исследовании в пробирке медикамент показал свою эффективность, приостановив развитие коронавируса.

Проект предполагает проведение двух экспериментов. В них примут участие пациенты больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых ранее выявили коронавирус. Всего в эксперименте примет участие 761 человек, в их числе - пациенты с тяжелой формой болезни, заявил руководитель клинических испытаний Цао Бин.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части Китая власти Поднебесной сообщили 31 декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Вылечились 1153 человека, 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб, передает РИА Новости.

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