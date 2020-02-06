Что покажут на юбилейном Платоновском фестивале

Он пройдет в десятый раз

Лучшие спектакли, выставки и концерты. В четверг в Москве объявили программу юбилейного Платоновского фестиваля - одного из крупнейших российских фестивалей искусств, передает "ТВ Центр".

Пройдёт он уже в 10-й раз на родине писателя Андрея Платонова, в Воронеже. Ждут гостей со всех континентов. Посмотреть будет на что. Нашумевшие, а также новые постановки от ведущих мировых режиссёров. Так, Анжелен Прельжокаж - звезда мировой хореографии - привезёт новую работу, "Гравитация".

Кстати, Москву представят театры Вахтангова и "Сатирикон". Будет много классической музыки. Ещё обещают книжные ярмарки и встречи с известными писателями.

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