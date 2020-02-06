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На ВДНХ испытывают фундамент будущего колеса обозрения

15:38
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Когда будет завершено строительство?

На ВДНХ испытывают на прочность колесо обозрения. Не само, конечно - пока только фундамент. Новый аттракцион - по проекту один из самых высоких в Европе - будет работать круглый год, в любую погоду.
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Сейчас у Южных ворот ВДНХ - огромный котлован. Сваи, горы грунта, строительная техника. Всё для того, чтобы здесь появилась новая столичная достопримечательность - самое большое в Европе колесо обозрения. Сам аттракцион высотой 140 метров, комфортный вокзал для посадки-высадки катающихся, а ещё музейно-выставочное пространство, детский центр и небольшой парк.

Поскольку колесо обозрения, работавшее до недавних пор в другой части ВДНХ и демонтированное после череды происшествий, москвичам запомнилось как "чёртово колесо" во всех смыслах слова - к проекту нового аттракциона его создатели отнеслись с огромной ответственностью. Сейчас специалисты приступают к испытаниям фундамента.

Процесс испытания каждой из опор занимает около 12 часов. Всё начинается с проверки залитого бетона. Затем с помощью ультразвука смотрят, нет ли полостей. Ну а после этого главное - испытание прочности. Поочередно на каждую из свай устанавливают по 20 гидравлических домкратов, каждый из которых даёт нагрузку до 200 тонн.

Московское колесо будет сделано с расчётом на порывы ветра до 44 метров в секунду, а из закрытых отапливаемых кабинок можно будет любоваться Москвой в любое время года. Закончить строительство аттракциона планируют к марту следующего года.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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