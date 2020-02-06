Мишустин заступился за автомобилистов

Новые штрафы станут непосильными для граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал новый проект Кодекса об административных правонарушениях. По его мнению, предложенные штрафы для автомобилистов являются непосильными.

При обсуждении новых штрафов необходимо учитывать платежеспособность населения, а не "идти по самому простому пути", полагает глава кабмина.

"Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", - напомнил он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости от 3000 до 5000 рублей. За повторное нарушение водитель может быть лишен прав на год. Кроме того, предлагается наказывать за "опасное вождение".

Проект КоАП раскритиковали в Госдуме. Председатель комитета по законотворчеству Павел Крашенинников заявил, что он возбуждает ненависть к законотворчеству.

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