ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин заступился за автомобилистов

12:54
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Новые штрафы станут непосильными для граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал новый проект Кодекса об административных правонарушениях. По его мнению, предложенные штрафы для автомобилистов являются непосильными.

При обсуждении новых штрафов необходимо учитывать платежеспособность населения, а не "идти по самому простому пути", полагает глава кабмина.

"Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", - напомнил он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости от 3000 до 5000 рублей. За повторное нарушение водитель может быть лишен прав на год. Кроме того, предлагается наказывать за "опасное вождение".

Проект КоАП раскритиковали в Госдуме. Председатель комитета по законотворчеству Павел Крашенинников заявил, что он возбуждает ненависть к законотворчеству.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.