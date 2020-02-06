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Путин рассказал о поддержке молодых ученых

14:43
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Президент вручил исследователям премии

Талант, энергия, незаурядный ум. В четверг в Кремле чествуют молодых ученых, которые внесли важный вклад в развитие отечественной науки, передает "ТВ Центр".
Стали известны лауреаты премии президента в области науки и инноваций

Премию лауреатам вручил Владимир Путин. Награду из рук президента получили Александр Веракса - за исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Сергей Макаров - за разработки в области нанотехнологий. И Марина Ширманова - за достижения в изучении онкологических процессов.

Владимир Путин в своем выступлении поздравил всех с днем российской науки и сообщил - к середине десятилетия наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Это, несомненно, даст свой позитивный результат для страны, а государство в свою очередь продолжит поддерживать исследователей - на их пути к новым открытиям в рамках нацпроекта "Наука" уже выделено более 220 миллиардов рублей.

"До конца 2022 года предстоит запустить коллайдер "Ника" в подмосковной Дубне, к концу 2023 года - установку "Скиф" в Новосибирске", - сказал Путин.

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